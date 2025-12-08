Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона РПЛ

Лидером чемпионата страны по итогам 18 туров является "Краснодар"

Футболисты "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает футбольный клуб "Краснодар" фаворитом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta.

Шансы "Краснодара" на победу в турнире оцениваются в 40,4%. В тройку фаворитов также входят петербургский "Зенит" (39%) и московский "Локомотив" (10,8%). Также шансы на чемпионство сохраняют московский ЦСКА (8,8%), калининградская "Балтика" (0,9%) и столичный "Спартак" (0,2%).

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах. "Зенит" идет вторым (39 очков), "Локомотив" - третьим (37).