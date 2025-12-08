Мать Костылевой сообщила, что фигуристка выступит в шоу Плющенко в Минске

Шоу пройдет 13 и 14 декабря

Елена Костылева

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева выступит в шоу Евгения Плющенко в Минске. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

Спортсменка не приняла участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья и уехала с родителями в Воронеж. Шоу пройдет 13 и 14 декабря.

"Мы пока тренируемся в Воронеже, Лена восстанавливает физическую форму, катается. 10 декабря мы будем в Горках уже ночью, проведем репетицию, 12 декабря выйдем на тренировку в Горках, а потом поедем на шоу в Минск, там откатаем три шоу, - сказала Ирина Костылева. - Лена сказала, что будет катать, роль очень классная. Что дальше будем делать? Будем думать. Нужно прийти в себя".

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.