В махачкалинском "Динамо" примут решение по будущему Биджиева в ближайшие дни
Редакция сайта ТАСС
10:41
ТАСС, 8 декабря. Руководство махачкалинского футбольного клуба "Динамо" в ближайшие дни определится, примет ли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.
7 декабря Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба.
"Решение Хасанби Эдуардович принял после игры, но клуб для себя взял паузу, - сказал Газизов. - Мы услышали его, но решение примем в течение нескольких дней. Я считаю, что принимать решение по смене тренера надо не на эмоциях".
По итогам 18 туров на счету махачкалинского "Динамо" 15 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.