В махачкалинском "Динамо" примут решение по будущему Биджиева в ближайшие дни

Ранее Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хасанби Биджиев © Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Руководство махачкалинского футбольного клуба "Динамо" в ближайшие дни определится, примет ли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

7 декабря Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба.

"Решение Хасанби Эдуардович принял после игры, но клуб для себя взял паузу, - сказал Газизов. - Мы услышали его, но решение примем в течение нескольких дней. Я считаю, что принимать решение по смене тренера надо не на эмоциях".

По итогам 18 туров на счету махачкалинского "Динамо" 15 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.