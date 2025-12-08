Салаха могут исключить из состава "Ливерпуля" на матч с "Интером"

По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для этого может стать публичная критика руководства команды

Редакция сайта ТАСС

Мохаммед Салах © Molly Darlington/ Getty Images

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Египетский футболист Мохаммед Салах может быть исключен из состава английского "Ливерпуля" на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, причиной для этого могут стать слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для "Ливерпуля".

Салаху 33 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе "Ливерпуля" Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Интером" пройдет в Англии 9 декабря.