Дегтярев выступил за лимит на иностранцев в тренерских штабах клубов РПЛ

Министр спорта РФ считает правильной ситуацию, при которой отечественные специалисты смогут обучаться у иностранных тренеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Слуцкий/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов в будущем вполне возможно. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее стало известно, что ветераны российского тренерского цеха предложили Дегтяреву ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги.

"Футбольное сообщество - РФС, РПЛ - вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров. Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и все, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрел. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества", - сказал Дегтярев.