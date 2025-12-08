Футбольный клуб ЦСКА проведет три сбора в ОАЭ

Первый сбор начнется 13 января

Редакция сайта ТАСС

Футболисты ЦСКА © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА перед возобновлением чемпионата России проведет три сбора в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Первый сбор начнется 13 января. Информация о товарищеских матчах будет опубликована позднее.

ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.