У волейболиста новосибирского "Локомотива" обнаружили рак

Спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии

Сэм Деру © Сергей Бобылев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Бельгийскому волейболисту новосибирского "Локомотива" Сэму Деру диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии.

Деру 33 года. В России он ранее выступал за московское "Динамо" и казанский "Зенит" и является четрехкратным чемпионом страны (один раз с "Динамо", три - с "Зенитом"). Трижды волейболист выигрывал Кубок России, в составе бело-голубых он также завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола (2021).