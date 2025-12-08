ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
У волейболиста новосибирского "Локомотива" обнаружили рак

Спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии
14:56

Сэм Деру

© Сергей Бобылев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Бельгийскому волейболисту новосибирского "Локомотива" Сэму Деру диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии.

Деру 33 года. В России он ранее выступал за московское "Динамо" и казанский "Зенит" и является четрехкратным чемпионом страны (один раз с "Динамо", три - с "Зенитом"). Трижды волейболист выигрывал Кубок России, в составе бело-голубых он также завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола (2021). 

