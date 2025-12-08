Иран подаст протест из-за намерения провести акцию ЛГБТ на матче ЧМ-2026

Власти американского Сиэтла планируют провести акцию в поддержку ЛГБТ на матче сборных Ирана и Египта

Редакция сайта ТАСС

Болельщики сборной Ирана © Adam Nurkiewicz/ Getty Images

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Иранские власти намерены подать протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с намерением администрации американского Сиэтла устроить акцию в поддержку движения ЛГБТ (в РФ движение признано экстремистским по решению суда) во время матча сборных Ирана и Египта на чемпионате мира. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Ранее стало известно, что оргкомитет игр ЧМ-2026 в Сиэтле намерен провести акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field 26 июня во время матча чемпионата мира. Позже во время жеребьевки турнира определилось, что в этот день на данной арене сыграют команды Ирана и Египта.

По информации агентства, Федерация футбола Ирана намерена объявить об этой проблеме в письме ФИФА, а также поднять вопрос о недопустимости проведения матча под эгидой такого движения.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Команда Ирана сыграет в группе G со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.