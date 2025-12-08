Хельмут Марко покинет команду "Формулы-1" "Ред Булл" после 20 лет работы

В 2024 году "Ред Булл" покинули главный конструктор Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли, в июле 2025 года с поста руководителя команды был уволен Кристиан Хорнер

Макс Ферстаппен и Хельмут Марко © Mark Thompson/ Getty Images

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Советник команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Хельмут Марко покинет свой пост после 20 лет работы. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, Марко завершит работу в "Ред Булле" до конца 2025 года.

Марко 82 года, он работал в "Ред Булле" с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодежную программу поддержки пилотов "Ред Булл", влиял на определение составов основной и дочерней команд.

В 2024 году "Ред Булл" покинули главный конструктор команды Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли. В июле 2025 года с поста руководителя команды был уволен Кристиан Хорнер.

Команда "Ред Булл" дебютировала в "Формуле-1" в 2005 году. С тех пор она завоевала шесть Кубков конструкторов. В личном зачете в составе команды четырехкратными чемпионами мира стали немец Себастьян Феттель и нидерландец Макс Ферстаппен.