Футболисту "Зенита" Андрею Мостовому вручили награду "Джентльмен года"

Церемония вручения награды проходит в Государственном музее спорта Министерства спорта РФ

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой получил приз "Джентльмен года". Церемония вручения ежегодной награды проходит в понедельник в Государственном музее спорта Министерства спорта Российской Федерации, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев - 35, Агаларов - 19.

"Мне очень приятно быть сегодня здесь, потому что в прошлом году были в другом месте. Решили, что в Министерстве спорта проведем в этом году, если вам понравилось, то будем проводить здесь регулярно. "Джентльмен года" вручается более 30 лет. Премию в разные годы получали выдающиеся футболисты: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Игорь Акинфеев, другие", - сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Мостовому 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 24 матчах текущего сезона он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия "Джентльмен года" учреждена "Комсомольской правдой" в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. Награда вручается российскому игроку, который выступает в чемпионате страны. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.