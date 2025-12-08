Вратаря "Айлендерс" Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Россиянин провел три встречи, во всех его команда одержала победу

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © Al Bello/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Российского вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина признали лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Российский вратарь провел три встречи, во всех его команда одержала победу. Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче с "Тампой" (2:0). Голкипер в трех матчах отразил 96% бросков по своим воротам.

Второй звездой недели признали американского вратаря "Далласа" Джейка Оттинджера. Третьей звездой стал канадский нападающий "Флориды" Картер Верхеги.