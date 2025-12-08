Обладательница Кубка мира по биатлону Пройс заразилась коронавирусом

Немка пропустила две гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Действующая победительница Кубка мира по биатлону немка Франциска Пройс заразилась коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Биатлонистка пропустила спринт и гонку преследования на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона, который проходил в шведском Эстерсунде.

"К сожалению, на прошлой неделе я подхватила и грипп, и ковид. Дела идут на поправку, но пока что приходится набраться терпения. Надеюсь, силы скоро вернутся", - написала Пройс.

Пройс 31 год. Спортсменка является бронзовым призером Олимпиады в эстафете. Дважды она становилась чемпионкой мира, шесть раз завоевывала серебряные медали мировых первенств и три раза бронзовые.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии.

