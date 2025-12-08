Главу РУСАДА Логинову включили в базу "Миротворца"

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ей вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "поддержку в проведении специальной военной операции".

Логиновой 41 год. Она является генеральным директором РУСАДА с декабря 2021 года.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.