Трамп: в Белом доме 14 июня пройдут до 9 титульных боев UFC

Президент США пообещал "самые грандиозные бои" за историю чемпионата

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что от восьми до девяти боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме будут титульными. Об этом сообщил портал Home of Fight.

"Там будут 8 или 9 боев за чемпионский титул. Самые грандиозные бои, которые когда-либо были [в рамках UFC]", - заявил президент в интервью порталу.

В начале июля Трамп анонсировал проведение отдельного турнира UFC на территории Белого дома в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-летию принятия Декларации независимости США 4 июля 2026 года. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидаются 20-25 тыс. зрителей. Позже Трамп заявил, что турнир пройдет 14 июня 2026 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что подписал контракт на участие под эгидой организации в турнире, который пройдет в Белом доме.