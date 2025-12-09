Свыше 140 спортсменов выступят на Кубке континента по следж-хоккею в Югре

Планируется участие двух команд России - основного и резервного составов, сборных Китая и Казахстана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Кубок континента по следж-хоккею пройдет в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 14 по 19 декабря, в нем планируется участие сборных России, Китая и Казахстана - всего свыше 140 спортсменов. Данные соревнования станут первыми с 2021 года, на которых сборная команда РФ по следж-хоккею выступит с государственной символикой, сообщили ТАСС в пресс-службе "ЮграМегаСпорт".

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщала ТАСС, что сборная команда России по следж-хоккею не сможет принять участие в предстоящей Паралимпиаде, поскольку не участвовала в прошедшем чемпионате мира в Астане, на котором разыгрывали лицензии. По ее словам, в этой ситуации ключевым приоритетом становится создание альтернативных возможностей для поддержки развития следж-хоккея и международного спортивного диалога, в частности, было решено провести в Ханты-Мансийске в 2025 году Кубок континента по следж-хоккею.

"С 14 по 20 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске пройдут международные соревнования - Кубок континента по следж-хоккею. Данные соревнования станут первыми с 2021 года, на которых сборная команда РФ по следж-хоккею выступит с государственной символикой: флагом, гербом и гимном. На сегодня заявлено 142 спортсмена. Планируется участие двух команд России - основного и резервного составов, сборных Китая и Казахстана", - сказал собеседник агентства.

Календарь турнира

Как пояснили ТАСС в "ЮграМегаСпорт", 14 декабря в Ханты-Мансийске планируются тренировки команд. С 15 по 17 декабря пройдут игры между сборными России 1, России 2, Китая и Казахстана. 19 декабря планируется финал и матч за третье место, а также торжественная церемония награждения.

Организаторами турнира выступают Всероссийская федерация спорта лиц с поражением ОДА и Континентальная хоккейная лига при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Югры.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

Паралимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 15 марта.