В НХЛ допустили отказ игроков от Олимпиады из-за качества льда в Италии

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) допустили отказ игроков выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. Об этом рассказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Я получаю позитивные отчеты о том, что они собираются делать, каков следующий план, что будет на следующий день, как все будет выглядеть, как отреагируют стороны и так далее, - сказал Дейли. - На самом деле, я думаю, что большая часть моей информации скорее позитивная, чем негативная. Все должно быть готово к 2 февраля, так что у нас есть время, и последние отчеты, которые я получал, когда был за столом переговоров, были позитивными".

Дейли также заявил, что размер олимпийского катка будет меньше американского стандарта, а качество льда может побудить игроков НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде. "При этом мы, а также Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) ясно дали понять Международной федерации хоккея, что, когда мы будем участвовать в Олимпиаде в 2030 году, мы ожидаем, что лед будет как на ледовой площадке НХЛ. Я думаю, NHLPA опросила игроков, и, по-видимому, они не посчитали, что это серьезная проблема, связанная со здоровьем и безопасностью или с соревновательной составляющей. Не хочу быть легкомысленным [относительно качества льда], мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального начала Игр, а что делать в этот момент, это уже другой вопрос. Разумеется, если игроки считают лед небезопасным, мы не будем играть, все просто", - заключил он.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.