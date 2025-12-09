В Белгороде проведут турнир по силовым видам спорта в поддержку бойцов СВО

Участники будут соревноваться в нескольких весовых категориях и дисциплинах, среди которых жим штанги лежа, становая тяга без экипировки, народный жим, строгий подъем на бицепс и гиревой спорт

БЕЛГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Предновогодний турнир по силовым видам спорта в поддержку бойцов спецоперации пройдет в Белгороде, в нем поучаствуют 150 спортсменов, ветеранов боевых действий, участников СВО и сотрудников спецслужб. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"14 декабря в Белгороде пройдет турнир по силовым видам спорта. Среди участников - бойцы СВО, ветераны боевых действий и сотрудники спецучреждений. Ожидается порядка 150 человек, которые будут бороться за победу в личном и командном зачетах", - рассказали организаторы, добавив, что турнир проводится в поддержку бойцов СВО.

Соревноваться участники будут в нескольких весовых категориях и дисциплинах, среди которых жим штанги лежа, становая тяга без экипировки, народный жим, строгий подъем на бицепс и гиревой спорт. Для участников СВО, имеющих ограничения здоровья, будут предусмотрены специальные номинации.

Как рассказали организаторы, цели турнира - выявить сильнейших спортсменов Белгорода и популяризовать силовые виды спорта. Призеров соревнований в каждой весовой категории и номинации наградят дипломами и медалями управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода, абсолютные чемпионы и команды получат кубки и памятные призы от партнеров турнира.