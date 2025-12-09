Воронцевич отметил, что российские баскетболисты сохраняют высокий уровень

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации

Редакция сайта ТАСС

Андрей Воронцевич © Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Российские баскетбольные команды и игроки, несмотря на длительный перерыв в международных выступлениях, сохранили конкурентоспособность и в некоторых аспектах превосходят зарубежных соперников. Такое мнение ТАСС высказал форвард петербургского "Зенита" и бывший игрок сборной России Андрей Воронцевич, говоря об итогах матча против боснийской "Игокеи".

4 декабря "Зенит" в матче Winline Basket Cup обыграл "Игокею" со счетом 83:80.

"Мне кажется, наши команды немного даже посильнее [зарубежных], но тем не менее сейчас вообще слабых команд нигде нет. Была очень непростая дорога: мы сначала летели до Белграда, потом семь часов на автобусе ехали до Баня-Луки и еще полчаса до города, где играли. Получился непростой матч, еще и после перерыва, поэтому не все попадали, не все забивали, но тем не менее одержали победу. В целом боснийцы ничем не удивили, наши порой и посильнее играют", - сказал баскетболист.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига. 5 декабря FIBA продлила отстранение российских команд до февраля 2026 года.