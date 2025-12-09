Люберцы станут местом проведения Кубка России по тяжелой атлетике - 2026

Соревнования пройдут с 3 по 6 февраля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Кубок России по тяжелой атлетике в 2026 году пройдет в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России.

Соревнования будут проходить с 3 по 6 февраля. Кубок России в Люберцах станет основным этапом отбора на апрельский чемпионат Европы в Грузии.

В 2025 году кубок страны по тяжелой атлетике принимала Верхняя Пышма (Свердловская область).