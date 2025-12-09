Лыжник Бакуров остался доволен первой после травмы гонкой

Спортсмен занял восьмое место в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени

Александр Бакуров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Лыжник Александр Бакуров доволен результатом первой после травмы гонки, которая прошла на этапе Кубка России. Об этом Бакуров рассказал ТАСС.

7 декабря Бакуров занял восьмое место в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени. Его отставание от победителя гонки Савелия Коростелева составило 3,8 секунды.

"Хорошая, напряженная получилась гонка, борьба шла до последних сантиметров дистанции, было много контактов и падений. Для нас это неприятно, для зрителей, может быть, зрелищно. Сам попал в завал на первом круге. Как оказалось, Сергей Волков, когда пытался встать, сбил меня, и мне пришлось снова выбираться из глубины группы, но состояние было хорошее. По результату в целом доволен, но понимаю, что можно было лучше, но это масс-старт, и не всегда получается так, как ты хочешь, все хотят быть как можно выше, главное, все делать по правилам", - сказал Бакуров.

29 ноября трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал, он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован сначала на одну гонку, а затем дисквалификация продлилась до восстановления Бакурова, которому был диагностирован сильный ушиб мягких тканей.