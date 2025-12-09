Стал известен состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России назвала окончательный состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала. Список опубликован пресс-службой организации.

В него вошли вратари Владимир Галкин ("Автомобилист"), Максим Моторыгин (московское "Динамо"), Александр Самойлов ("Северсталь"), Илья Самсонов ("Сочи"), защитники Тимур Ахияров ("Сибирь"), Григорий Дронов ("Трактор"), Александр Елесин ("Локомотив"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Даниил Пыленков (московское "Динамо"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба - "Автомобилист"), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), нападающие Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Александр Жоровский ("Салават Юлаев"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба - "Торпедо"), Руслам Абросимов, Данил Аймурзин (оба - "Северсталь"), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба - московское "Динамо"), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба - "Локомотив"), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург") Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все - ЦСКА).

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем примут участие команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.