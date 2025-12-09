Тренер Двалишвили считал, что его подопечный побеждает Яна в бою UFC

Грузинский боец проиграл единогласным решением судей в поединке за титул UFC в легчайшем весе

Редакция сайта ТАСС

Петр Ян и Мераб Двалишвили © Ian Maule/ Getty Images

ТАСС, 9 декабря. Тренерский штаб грузинского бойца смешанного стиля Мераба Двалишвили считал, что он ведет в поединке за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Об этом в интервью порталу MMA Fighting признался тренер Двалишвили Джон Вуд.

Ранее Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Я думал, что мы побеждаем и контролируем поединок, - сказал Вуд. - Думал, что мы давим и делаем то, что нам нужно делать. Но у Петра были более яркие моменты, и думаю, именно это переломило бой. Никогда не знаешь - иногда судьям все равно, они не замечают таких моментов. Но его моменты были значительнее - урон, кровь - все это суммировалось и перевесило в его пользу. Это моя ошибка, что мы не контролировали визуальную сторону того, что происходило".

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел 5-е поражение в смешанных единоборствах. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года после победы над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. После этого он трижды успешно защитил чемпионский титул. В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.