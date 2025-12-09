Кевин Джонсон работает инструктором парка "Патриот" в Волгоградской области

Американский боксер получил российское гражданство в январе 2024 года

Кевин Джонсон © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон работает инструктором в парке "Патриот" в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Кевин Джонсон работает инструктором в парке "Патриот" в Волгоградской области. Он живет нормальной жизнью русского мужика", - сказал Хрюнов.

Джонсону 46 лет, он родился в США. Боксер получил российское гражданство в январе 2024 года. На счету спортсмена 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, 2 боя с его участием завершились вничью.