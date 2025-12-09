Фетисов считает преждевременными разговоры об отказе игроков НХЛ от ОИ

Ранее Билл Дэйли допустил, что игроки НХЛ могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Говорить об отказе игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2026 года пока рано. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.

"Сейчас рано говорить, откажутся ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде или нет. В любом случае решение будет не за МОК или международной федерацией, а именно за лигой, так как, по сути, она рулит всеми процессами по олимпийскому турниру. В последний момент они точно не смогут отказаться. Если это реально случится, то это произойдет заранее", - сказал Фетисов.

"Что касается арены, то ни для кого не секрет, что в Италии хоккей - спорт не номер один, и по большому счету его развитие там мало кому интересно. В последний раз игроки НХЛ играли на Олимпиаде в Сочи, и у нас были запредельные стандарты, которым очень трудно соответствовать. Будем следить за развитием событий", - добавил собеседник агентства.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля, мужской - 11 февраля.