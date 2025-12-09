Шебут отметил значение приза ТАСС "За верность" для тренеров из регионов

Янис Шебут © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Приз ТАСС "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова помогает тренерам из небольших населенных пунктов заявлять о себе и получать признание за свой вклад в развитие спорта. Такое мнение ТАСС высказал один из обладателей приза, пожарный из села Ловозера Мурманской области Янис Шебут.

Шебут получил приз в категории "За выдающиеся достижения в жизни".

"Считаю очень важным, чтобы тренеры, особенно из маленьких мест, не стеснялись заявлять о себе в медиа, - сказал Шебут. - Медиа - двигатель жизни, и благодаря таким премиям нас могут заметить. Жизнь не заканчивается в больших городах, она продолжается и в маленьких селах, где мы тоже работаем и стараемся заявить о себе. Уверен, что эта премия будет полезна и моим детям: через меня о них тоже узнают. Я говорю о них, люблю, ценю, и они мне пишут. Я развиваю футбол в северных регионах, где невозможно играть круглый год из-за сурового климата, поэтому мы используем любой шанс, чтобы нас где-то увидели".

Шебут на свои деньги содержит детские команды мальчиков и девочек в регионе. Он их тренирует, воспитывает, возит на соревнования в ближайший крупный населенный пункт, находящийся в 200 км от села. Помимо футбола, он обучает детей волейболу, все занятия бесплатные.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.