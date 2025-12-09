Есмантович: в ЦСКА недовольны лидерскими качествами хоккеиста Спронга

Форвард не участвовал в декабрьских матчах команды

Редакция сайта ТАСС

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА недоволен лидерскими качествами нападающего команды Даниэля Спронга. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Спронг провел в этом сезоне за ЦСКА 29 матчей в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), он забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нападающий не принимал участия в последних четырех играх команды. После матча с уфимским "Салаватом Юлаевым" (2:3 после буллитов), который пропустил Спронг, главный тренер армейцев Игорь Никитин сказал: "Сегодня играли те, кто на команду играет".

"Что касается Спронга, я по этому вопросу нахожусь с Никитиным в одинаковом формате, - сказал Есмантович. - Мало быть звездой, надо быть лидером. А чтобы быть лидером, нужно иметь стать. Нужны голы большим командам, сложным командам, в сложные моменты. У нас нет претензий в том, что касается бомбардирских качеств, но звезда должна быть лидером. Вопрос в данный момент обсуждается, как дальше нам предстоит с ним быть".

ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 35 матчах. "ЦСКА оказался в сложном положении, пытаемся из него выйти и двигаемся вперед", - отметил Есмантович.

Также президент ЦСКА высказался о непопадании Никиты Нестерова в заявку команды на некоторые матчи КХЛ. "Никита Нестеров всегда играет, когда он здоров. Он ни разу не был вне состава не по травме", - сообщил Есмантович.