Футбольный клуб "Енисей" объявил об уходе Тихонова с поста главного тренера

Он возглавлял команду с января 2024 года

Андрей Тихонов © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Андрей Тихонов покинул пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Тихонову 55 лет, он возглавил "Енисей" в январе 2024 года. Предыдущим местом его работы была казахстанская "Астана", которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он тренировал щелковскую "Спарту" и самарские "Крылья Советов", работал ассистентом главного тренера в московском "Спартаке" и "Краснодаре".

"Енисей" занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.