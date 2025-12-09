Le Parisien: Сафонов выйдет в старте ПСЖ на матч против "Атлетика"

Игра Лиги чемпионов пройдет 10 декабря в Испании

Редакция сайта ТАСС

Матвей Сафонов © AP Photo/ Aurelien Morissard

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов заменит травмированного Люку Шевалье в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетика". Об этом сообщила Le Parisien.

Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1).

Для Сафонова это будет второй матч на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого он участвовал в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (5:0) 6 декабря.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и "Атлетиком" пройдет в Бильбао 10 декабря и начнется в 23:00 мск.