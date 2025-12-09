Определились составы команд на Матч звезд КХЛ

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стали известны составы команд на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список игроков, которые примут участие в мероприятии, опубликован пресс-службой турнира.

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars - сборная, составленная из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars - игроков для этих сборных выбирали из 18 оставшихся клубов лиги. В команду KHL World Stars вошли легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Ранее в Матче звезд КХЛ играли сборные дивизионов лиги.

В состав хозяев вошли вратари Владимир Галкин ("Автомобилист"), Семен Вязовой ("Салават Юлаев"); защитники Алексей Василевский ("Салават Юлаев"), Григорий Дронов ("Трактор"), Егор Яковлев ("Металлург"), Джесси Блэкер ("Автомобилист"); нападающие Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба - "Трактор"), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все - "Металлург"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба - "Автомобилист"). В команду KHL RUS Stars вошли вратари Филипп Долганов ("Нефтехимик"), Максим Дорожко ("Амур"); защитники Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Егор Аланов ("Сибирь"), Никита Лямкин ("Ак Барс"); нападающие Александр Радулов, Георгий Иванов (оба - "Локомотив"), Данил Аймурзин ("Северсталь"), Константин Окулов ("Авангард"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Сероух ("Сочи"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Марат Хайруллин (СКА).

За KHL U23 Stars сыграют вратари Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА); защитники Антон Силаев ("Торпедо"), Даниил Орлов ("Спартак"), Никита Евсеев ("Амур"); нападающие Егор Сурин ("Локомотив"), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов ("Торпедо"), Михаил Ильин ("Северсталь"), Герман Точилкин ("Нефтехимик"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз ("Динамо", Минск). По итогам Кубка вызова определятся еще два игрока, которые войдут в состав команды.

В состав KHL World Stars вошли вратари Зак Фукале ("Динамо", Минск), Адам Шил ("Барыс"); защитники Митчелл Миллер ("Ак Барс"), Иоаннис Калдис ("Северсталь"), Джозеф Кин ("Спартак"), Адам Кленденинг ("Шанхай Дрэгонс"); нападающие Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба - "Динамо", Минск), Максим Комтуа ("Динамо", Москва), Кевин Лабанк ("Шанхай Дрэгонс"), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук ("Лада"), Адам Ружичка ("Спартак"), Эндрю Потуральски ("Авангард").

Неделя звезд Фонбет - КХЛ пройдет на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ. Кубок Вызова состоится 6 февраля, Матч звезд КХЛ - 7-8 февраля.