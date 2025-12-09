Теннисистка Шнайдер довольна тем, как провела сезон

Россиянка завершила год на 21-й строчке в мировом рейтинге

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Emmanuel Wong/ Getty Images

ТАСС, 9 декабря. Российская теннисистка Диана Шнайдер довольна своими выступлениями в 2025 году. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"В целом я довольна. Понятное дело, что могло быть и лучше, но могло быть и гораздо хуже. Было очень много разных ситуаций, из которых я, наверное, извлеку уроки на следующий год, чтобы помочь себе стать лучше", - сказала Шнайдер.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.