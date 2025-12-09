Sportklub: Станкович может вновь возглавить "Црвену Звезду"

Сербский клуб заинтересован в назначении тренера, покинувшего московский "Спартак" 11 ноября

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович может возглавить сербскую "Црвену Звезду". Об этом сообщает телеканал Sportklub.

По информации источника, клуб заинтересован в назначении Станковича. Этот вопрос зависит от результатов команды в заключительных матчах 2025 года. В декабре команда из Белграда проведет один матч на общем этапе Лиги Европы и два - в чемпионате Сербии. В чемпионате страны "Црвена Звезда" идет на втором месте, на два очка отставая от "Партизана", в Лиге Европы команда набрала 7 очков в пяти турах и занимает 22-е место.

Станковичу 47 лет, с начала сезона-2024/25 он возглавлял "Спартак", о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Станкович возглавлял "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды - Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.