Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Интер" в матче Лиги чемпионов

Победу английскому клубу принес Доминик Собослаи за 2 минуты до конца матча

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского "Ливерпуля" в гостях со счетом 1:0 обыграли итальянский "Интер" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Гол забил Доминик Собослаи (88-я минута, с пенальти).

Команды провели седьмой очный матч в турнире. "Ливерпуль" одержал пятую победу, "Интер" был сильнее два раза. До этой игры "Ливерпуль" и "Интер" последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, где английская команда оказалась сильнее по сумме двух встреч (2:0; 0:1). "Ливерпуль" является шестикратным победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), "Интер" выигрывал турнир трижды (1964, 1965, 2010).

После шести туров обе команды набрали по 12 очков. В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с французским "Марселем" 21 января, "Интер" днем ранее примет английский "Арсенал".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня германская "Бавария" дома со счетом 3:1 переиграла португальский "Спортинг", английский "Челси" в гостях уступил итальянской "Аталанте" (1:2), "Барселона" в первом матче Лиги чемпионов после возвращения на стадион "Камп Ноу" одержала победу над германским "Айнтрахтом" (2:1). Английский "Тоттенхэм" на своем поле разгромил чешскую "Славию" (3:0), французский "Марсель" одержал гостевую победу над бельгийским "Юнионом" (3:2).

Испанский "Атлетико" в гостях обыграл нидерландский ПСВ (3:2). "Монако" дома со счетом 1:0 победил турецкий "Галатасарай", российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.