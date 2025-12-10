Шайба Кучерова помогла "Тампе" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Встреча в Монреале завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей

Редакция сайта ТАСС

Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля".

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (3-я минута), Понтус Хольмберг (7), Кучеров (18), Шарль-Эдуар Д'Астус (23), Даррен Рэддиш (42 и 49). У проигравших отличился Оливер Капанен (40), которому ассистировал российский нападающий Иван Демидов.

Кучеров также отметился передачей, всего в активе 32-летнего форварда 36 очков (13 шайб + 23 передачи) в сезоне. 20-летний Демидов продлил результативную серию до четырех встреч, всего он набрал 23 очка (6+17).

"Тампа" прервала серию из четырех поражений и продолжает лидировать в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 36 очков в 30 матчах. "Монреаль" идет четвертым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 33 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Тампа" 12 декабря в гостях сыграет с "Нью-Джерси". "Монреаль" в этот же день на выезде встретится с "Питтсбургом".