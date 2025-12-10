Нападающий "Нью-Джерси" Грицюк впервые набрал три очка в матче НХЛ

Россиянин забил гол и отдал два результативных паса в победном матче против "Оттавы"

Арсений Грицюк © Sarah Stier/ Getty Images

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк забросил шайбу и отдал две результативные передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Нью-Джерси". В составе победителей шайбы забросили Шимон Немец (6-я минута), Грицюк (18), Пол Коттер (25) и Коди Гласс (53). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (2 и 31) и Тим Штюцле (13).

24-летний Грицюк впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче НХЛ. Он проводит дебютный сезон в лиге, набрав 16 очков (7 шайб + 9 передач) в 30 встречах.

"Нью-Джерси" набрал 35 очков в 30 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Оттава" идет седьмой в Атлантическом дивизионе, имея в активе 30 очков после 29 встреч. В следующей игре "Нью-Джерси" 12 декабря дома примет "Тампу". "Оттава" в этот же день в гостях сыграет с "Коламбусом".