Голы Барбашева и Дорофеева не помогли "Вегасу" победить "Айлендерс" в НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска

Иван Барбашев © Candice Ward/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев забросили по одной шайбе в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в серии буллитов сильнее оказались "Айлендерс". В составе хозяев шайбы забросили Бо Хорват (20 и 51), Марк Гэткомб (24) и Симон Хольмстрём (34). У гостей отличились Ноа Ханифин (13), Митчелл Марнер (17), Барбашев (42) и Дорофеев (60). Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска по воротам, его соотечественник и партнер по команде нападающий Максим Шабанов отметился передачей.

29-летний Барбашев набрал 24 очка (11 шайб + 13 передач) в 29 матчах регулярного чемпионата. Дорофеев, начинавший сезон как лучший российский снайпер, прервал голевую засуху из 10 игр. В активе 25-летнего россиянина теперь 19 очков (12+7).

"Вегас" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 37 очков в 29 матчах. "Айлендерс" идут третьими в Столичном дивизионе, имея в активе 37 очков после 31 встречи. В следующей игре "Вегас" в гостях сыграет с "Филадельфией", "Айлендерс" на своем льду примут "Анахайм". Оба матча пройдут 12 декабря.