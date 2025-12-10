Форвард "Коламбуса" Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

"Коламбус" уступил "Каролине" со счетом 1:4

Дмитрий Воронков (в центре) © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Сет Джарвис (30-я минута), Эрик Робинсон (48), Джордан Стаал (54) и Джордан Мартинук (59).

Воронков забросил с передач Шона Монахана и россиянина Кирилла Марченко. Всего Воронков набрал 21 очко (11 шайб + 10 передач) в 30 матчах регулярного чемпионата.

"Каролина" набрала 38 очков в 29 матчах и занимает второе место в Столичном дивизионе. "Коламбус" потерпел третье поражение подряд и идет на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Каролина" 12 декабря в гостях сыграет с "Вашингтоном". "Коламбус" в этот же день дома примет "Оттаву".