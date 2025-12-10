ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Алина Загитова рассказала о травле в школе

По словам фигуристки, это повлияло на ее психику в детстве
Редакция сайта ТАСС
04:42

Алина Загитова

© Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвергалась травле в школе. Об этом спортсменка рассказала в интервью Youtube-каналу "вМесте".

"Какие-то абьюзивные моменты были в моей жизни, когда там и ручки прятали, и тетрадки разрывали уже с домашней работой. Естественно, для меня был огромный стресс, что я перед всем классом, вот все они смотрят, еще и шушукаются, хихикают. Вот такого я не понимаю. Тем более учителя - они взрослые, они должны понимать, вообще почему и зачем это все делается", - сказала Загитова, отметив, что это сильно повлияло на ее психику в детстве.

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы. 

Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна