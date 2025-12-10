Тардиф сообщил, когда в IIHF обсудят вопрос по допуску россиян на турниры

По словам главы Международной федерации хоккея, обсуждение пройдет в конце января или в середине февраля

Редакция сайта ТАСС

Президент IIHF Люк Тардиф © Dennis Pajot/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудит в очередной раз вопрос о допуске сборных России на международные соревнования в конце января или в середине февраля. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее член совета IIHF Вистурс Козиолс сообщил "Спорт-Экспрессу", что последнее заседание, на котором затрагивался этот вопрос, было 3 декабря. Решение по нему не было вынесено.

"Никакого решения тогда вынесено не было. Как обычно, оно будет в конце января или в середине февраля", - сказал Тардиф.

Сборные России и Белоруссии не выступают на международных соревнованиях после февраля 2022 года согласно решению IIHF, вынесенному после рекомендации Международного олимпийского комитета. На предстоящих Олимпийских играх россиян заменит сборная Франции.