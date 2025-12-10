Нападающий "Эдмонтона" Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в проигранном матче с "Баффало"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил шестую шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в домашней игре с "Баффало".

Встреча завершилась победой "Баффало" в овертайме со счетом 4:3. В составе проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид (41-я и 60-я минуты) и Подколзин (42). У победителей отличились Джошуа Доан (20 и 32), Тейдж Томпсон (32) и Алекс Тух (61).

24-летний Подколзин набрал 13 очков (6 шайб + 7 передач) в 30 матчах сезона.

"Эдмонтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 32 очка в 30 матчах. "Баффало" идет на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 28 очков после 30 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 12 декабря на своем льду встретится с "Детройтом". "Баффало" в этот же день на выезде сыграет с "Ванкувером".