Среди 87 бегунов, заявившихся на марафон в Антарктиде, есть 1 россиянин

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Денис Назаров стал единственным российским бегуном, заявившимся для участия в международном Антарктическом ледовом марафоне, который пройдет 13 декабря. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в этом беговом мероприятии планируют принять участие 87 мужчин и женщин из разных стран. Как сообщают организаторы мероприятия, Назаров является главой логистической компании и отцом троих детей. Он занимается бегом более восьми лет, предпочитая длинные дистанции.

Участники будут соревноваться в минусовую температуру на утоптанной и размеченной снежной трассе в сопровождении персонала на снегоходах. Вдоль трассы расположены пункты оказания помощи, где будет находиться медицинский персонал.

В 2024 году победителем Антарктического ледового марафона стал итальянец Андреа Бонаноми, пробежавший дистанцию 42,195 км за 3 часа 23 минуты 37 секунд. Вторым на финише был китаец Ни Юйшэн (3:26.41), третьим - россиянин Алексей Федосеев (3:53.13). Рекордсменами марафона являются ирландец Шон Тобин (2022, 2:53.33) и американка Лиесл Мюхлхаузер (2024, 3:29.16).

Антарктический ледовый марафон проводится с 2005 года. Первым его победителем стал российский бегун Евгений Горьков (5:09.38). В разные годы на старт Антарктического ледового марафона выходили восемь россиян. Кроме Горькова и Федосеева, испытать себя в экстремальном забеге в минусовую температуру решились Александр Абрамов (2006 год, сошел с дистанции), Илья Морозов и Кирилл Прокофьев (оба - 2018 год), Алексей Комиссаров (2021), Олеся Мусорина и Дмитрий Попов (оба - 2023 год).

В настоящее время проходит прием заявок от желающих пробежать Антарктический ледовый марафон в декабре 2026 года. Стоимость участия в этом мероприятии составляет $22 500. В эту сумму входят авиаперелеты из аргентинского Пунта-Аренаса до Антарктиды и обратно, трансфер в аэропорт и обратно, провоз багажа до 25 кг, инструктаж в Пунта-Аренасе за день до вылета, питание и проживание в палатках во время пребывания в Антарктиде, медали, футболки, нашивки и другие сувениры, связанные с забегом, а также профессиональные фотографии для личного пользования.