РУСАДА зафиксировало снижение нарушений правил доступности для тестирования

В ноябре было зафиксировано 12 подобных нарушений

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ноябре зафиксировали 12 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, что почти в четыре раза меньше, чем в октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре было зафиксировано 12 случаев нарушений правил доступности", - рассказала собеседница ТАСС. В октябре было зафиксировано 47 подобных нарушений, всего с начала 2025 года - 298.

В 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности, в 2023-м - 242, в 2022-м - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.