В Международной федерации киберспорта отклонили предложение исключить РФ

Съезд IESF состоялся 6 декабря в Куала-Лумпуре

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правление Международной федерации киберспорта (IESF) на съезде в Куала-Лумпуре отклонило предложение приостановить членство Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) в организации. Об этом ТАСС сообщил советник президента ФКС России Константин Сурконт.

Съезд IESF прошел 6 декабря.

"Отдельное внимание российская делегация уделила предложению уходящего правления о ратификации так называемой "приостановки членства ФКС России", - сказал Сурконт. - По действующему уставу решение о приостановке относится к компетенции профильного комитета по членству и в такой формулировке не требует утверждения съездом, а формального решения о приостановке членства федерации ранее не принималось".

"ФКС России заблаговременно обратилась к руководству IESF с просьбой исключить данный пункт из повестки как противоречащий уставной логике, а затем донесла свою позицию до всех делегатов съезда, призывая не поддерживать попытку задним числом придать несуществующей "приостановке" видимость решения съезда. В результате часть делегатов бойкотировала голосование, часть проголосовала против, и предложение не набрало необходимого числа голосов, что стало важным сигналом в пользу более взвешенного и юридически корректного подхода к статусу ФКС России", - добавил он.

Сурконт также рассказал об общении с другими представителями во время съезда. "На съезде представители ФКС России последовательно напоминали, что ни в 2024 году, ни в 2025-м легитимных решений о приостановке ее членства принято не было, а ограничения участия российских спортсменов в мероприятиях IESF связаны не с нормами устава, а с решениями отдельных должностных лиц, - отметил Сурконт. - Заявления о том, что после нератификации "приостановки" спортсмены якобы могут выступать с флагом и гимном, пока не подтверждены ни текстами решений, ни уставными нормами, что требует дальнейшей юридической проработки и официальных разъяснений".

"При этом сам факт широкой дискуссии вокруг статуса ФКС России показывает, что вопрос не замалчивается и остается в центре внимания международного сообщества. Для федерации это возможность последовательно продвигать правовую позицию и добиваться фиксации ее в официальных документах IESF, что в ближайшей перспективе создает основу для восстановления полноценного участия российских сборных в крупнейших мировых соревнованиях", - заключил он.