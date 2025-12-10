Дегтярев заявил, что пока нет планов оспаривать недопуск хоккеистов в суде

По мнению главы Минспорта и ОКР, шансы на победу в суде в этом виде спорта низкие

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России и Олимпийский комитет России пока не планируют оспаривать недопуск к международным соревнованиям в суде. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея не выступят на Олимпийских играх в Италии.

"С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы, - сказал Дегтярев. - Павел Буре выступал на конгрессе IIHF как посланник по международным делам от Федерации хоккея России. Все им рассказал, объяснил… Но, кроме политики, мы видим там и конфликт интересов. Нынешний президент мировой федерации хоккея - француз. А кто получил наше место на чемпионате? Сборная Франции. Весь комплекс факторов говорит о том, что в хоккее пока тяжело".

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Ранее федерация утвердила сборную Франции в качестве участника олимпийского турнира в Италии. Она заменит команду России, которая была лишена такой возможности на основании рекомендации Международного олимпийского комитета.

