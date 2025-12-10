Арсений Грицюк стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Редакция сайта ТАСС
07:46
ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В гостевой игре против "Оттавы" (4:3) Грицюк забросил шайбу и отдал две передачи, впервые за карьеру набрав три очка в матче НХЛ.
Первой звездой стал американский форвард "Баффало" Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и отдавший две передачи в гостевой встрече против "Эдмонтона" (4:3 ОТ).
Третьей звездой признан канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашнем матче с "Вегасом" (5:4 Б).