Арсений Грицюк стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий "Нью-Джерси" набрал три очка в матче против "Оттавы"

Арсений Грицюк © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевой игре против "Оттавы" (4:3) Грицюк забросил шайбу и отдал две передачи, впервые за карьеру набрав три очка в матче НХЛ.

Первой звездой стал американский форвард "Баффало" Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и отдавший две передачи в гостевой встрече против "Эдмонтона" (4:3 ОТ).

Третьей звездой признан канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашнем матче с "Вегасом" (5:4 Б).