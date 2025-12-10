Петр Ян рассказал, с каким настроем выходил на бой против Двалишвили в UFC

Россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

ТАСС, 10 декабря. Российский боец смешанного стиля Петр Ян всегда выходит с победным настроем на свои поединки, но бой против грузина Мераба Двалишвили был более важным из-за статуса реванша. Об этом Ян рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее Ян победил грузина Двалишвили единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Это была отличнейшая для меня возможность вернуться, проявить себя и доказать, что я являюсь тем, кем являюсь, - сказал Ян. - Настрой на бой? Всегда нужно идти побеждать, плюс для меня этот поединок был реваншем - он более эмоциональный, важный. Поэтому был более хладнокровен, собран. Получилось все реализовать".

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей. В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.