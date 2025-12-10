Самсонов считает, что НХЛ и профсоюз найдут компромисс по участию в Олимпиаде

Ранее в НХЛ допустили отказ игроков от Олимпиады из-за качества льда на арене в Италии

Редакция сайта ТАСС

Сергей Самсонов © Dave Sandford/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков (НХЛПА) могут найти компромисс в вопросе об участии хоккеистов лиги на Олимпиаде при обсуждении вопроса, связанного с качеством арены в Милане. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Заместитель комиссара Билл Дэйли допустил отказ игроков выступить на Олимпиаде из-за плохого качества льда.

"Такая ситуация реальна, но я думаю, тут будет компромисс с профсоюзом игроков. Потому что есть коллективный договор между игроками и лигой, и один из пунктов в нем - это участие хоккеистов в Олимпиаде. Возможно, это будет какой-то диалог между лигой и ассоциацией игроков. Да, Олимпийские игры с участием хоккеистов НХЛ - это праздник, и никто не хочет подставлять игроков в плане травм, если что-то неладное со льдом. Потому что может быть очень опасная ситуация для топовых игроков лиги", - сказал Самсонов.

Собеседник агентства рассказал, когда может быть принято окончательное решение, выступят ли игроки НХЛ на Олимпиаде. "Обычно после строительства дворца там проводятся тестовые матчи и турниры. Если этого не будет, то сложно понять, как турнир может пройти. Кто будет пробовать лед за три дня до соревнований. Лететь всем игрокам, чтобы потом выйти на лед и сказать, что он не соответствует стандартам, несерьезно. Поэтому я не уверен, в НХЛ будут ждать, когда лед будет готов за три дня до начала турнира, и окончательное решение будет принято намного раньше", - пояснил он.