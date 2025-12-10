Талисманом сборной России станет олимпийский мишка образца Игр в Москве

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что в настоящее время "Мишка" проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года будет талисманом сборной России. Об этом во время Олимпийского собрания рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны - олимпийского мишки, - сказал Дегтярев. - В настоящий момент "Мишка" проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности".

"Выглядит прекрасно и заменит синего медведя - неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", - добавил министр.