Сезон РПЛ возобновится 27 февраля

В этот день состоится матч между "Зенитом" и "Балтикой"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы возобновится 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

27 февраля состоится матч между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой" на "Газпром-Арене", игра начнется в 19:30 мск. Встреча этих же команд станет первой после паузы в Фонбет - Кубке России, они проведут матч второго этапа четвертьфинала "пути регионов" в Калининграде 3 марта (20:00 мск).

Полуфинальные матчи "пути РПЛ" Кубка России стартуют 4 марта, в первой игре в Москве встретятся ЦСКА и "Краснодар" (20:45 мск). Днем позднее первый матч проведут столичные "Динамо" и "Спартак" на "ВТБ-Арене" (20:45 мск). Их ответные встречи пройдут 17 и 18 марта соответственно (оба также начнутся в 20:45 мск).

20-й тур РПЛ стартует 7 марта, в центральном матче, который состоится 8 марта на "ВЭБ-Арене", сыграют ЦСКА и "Динамо" (19:30 мск). В 21-м туре встретятся "Зенит" и "Спартак", встреча в Санкт-Петербурге пройдет 14 марта (16:00 мск). Центральная игра 22-го тура между "Динамо" и "Зенитом" на "ВТБ-Арене" пройдет 22 марта (16:00 мск).