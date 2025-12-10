Дегтярев заявил, что в январе проведет переговоры с МОК в Швейцарии

В настоящее время ОКР лишен членства в МОК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в январе проведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) в Швейцарии. Об этом Дегтярев заявил журналистам.

"Работа в юридической плоскости с Международным олимпийским комитетом продолжается, мы ожидаем решение исполкома МОК по восстановлению в правах ОКР. Юридическая комиссия МОК уже практически завершила свою работу в Швейцарии. Туда запланирована в январе командировка нашей делегации", - сказал Дегтярев.

В настоящее время ОКР лишен членства в МОК, однако российская сторона устранила недостатки в уставе организации и находится в ожидании снятия санкций.