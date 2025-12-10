Ферстаппена признали самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1"

Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье - Ландо Норрис

ТАСС, 10 декабря. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1" по итогам сезона 2025 года, заработав $76 млн. Об этом сообщил журнал Forbes.

Второе место по доходам занял семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", заработавший $70,5 млн. На третьей позиции расположился действующий чемпион мира британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис ($57,5 млн).

Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1" (2021, 2022, 2023, 2024). В прошедшем сезоне он занял второе место в личном зачете. Нидерландский пилот лидирует по доходам от "Формулы-1" в течение последних четырех сезонов.